Стали известны сроки возвращения Бориса Ротенберга на поле

Санкт-Петербург, 2 июля. Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, вероятнее всего, вернется на поле в следующем году. Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Боря продолжает восстанавливаться после травмы. Сейчас ситуация с его неудачным лечением в Италии практически осталась в прошлом, он фактически начинает восстановление с начала. Поэтому оптимистичный прогноз — конец ноября. Боря боец и рвется как можно скорее вернуться на поле. Но конец ноября — последние туры чемпионата перед зимней паузой и, вероятно, за «Локомотив» он сыграет уже в следующем году», — рассказал менеджер.

Ротенберг получил травму колена в кубковом матче с «Рубином» 5 декабря 2018 года. Первоначальный диагноз подтвердился: футболист разорвал крестообразные связки.

Спортсмену была сделана операция в Италии. В середине марта этого года защитник отправился с основной командой «железнодорожников» на сборы в Сочи. Однако у него была обнаружена инфекция, и Ротенбергу пришлось делать повторную операцию, но уже в другой клинике.