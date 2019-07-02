Клинцевич объяснил, почему глава украинской делегации ПАСЕ нагрубил Зеленскому

Москва, 2 июля. Прежняя элита, сохранившаяся со времен экс-президента Украины Петра Порошенко, ни во что не ставит новую власть, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, который нагрубил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его невеждой.

«Еще раз было продемонстрировано, причем нарочито грубо, что старая элита страны, которая продолжает сидеть на своих местах, не воспринимает нынешнего президента Украины. Пока идет откровенный саботаж. Видимо, дело здесь в ментальности», — отметил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что пока политическая позиция Зеленского пока что мало чем отличается от позиции его предшественника.



Напомним, что ранее Москва передала Киеву ноту, в которой перечислила возможные варианты возвращения украинских военных моряков, задержанных в Крыму за вторжение в российские воды. В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не собирается ориентироваться на российский Уголовный кодекс.

После этого Зеленский призвал правительство привлечь к ответственности Климкина за то, что тот направил ответ без согласования с президентом. Глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев в этом конфликте встал на сторону Климкина, который, по его словам, много лет отстаивал интересы Киева, а Зеленского назвал невеждой, сообщает RT.

В конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.