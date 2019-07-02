Свыше 5,2 тысячи авиабилетов забронировано из Грузии до конца июля

Москва, 2 июля. Свыше 5,2 тысячи авиабилетов забронировано на рейсы российских компаний из Грузии с 7 июля и до конца месяца. Об этом говорится в телеграмме руководителя Росавиации Александра Нерадько.

«Вниманию руководителей авиакомпаний. В соответствии с информацией, представленной вашими авиакомпаниями в Росавиацию, на даты после 7 июля и до конца июля 2019 года забронировано на вылет с территории Грузии в Россию 5245 билетов», — передает ТАСС текст сообщения.

Напомним, в Тбилиси в конце июля начались массовые беспорядки. Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.