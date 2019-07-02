Мособлсуд признал члена «банды GTA» виновным по делу о побеге

Москва, 2 июля. Московский областной суд признал члена «банды GTA» Хазратхона Додохонова виновным по делу о побеге. Об этом сообщил на заседании во вторник судья Денис Ворхликов.

По его словам, Додохонов совершил побег из-под стражи с группой лиц по предварительному сговору, с нападением на сотрудников Росгвардии, применив холодное оружие. Обвинительная сторона просит приговорить заключенного к 20 годам колонии, передает телеканал «360».

В прошлом году Додохонов получил пожизненный срок как соучастник убийств на подмосковных дорогах.

«Банда GTA» промышляла в Московской области в 2012-2014 годах. Название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

Согласно данным следствия, в преступную банду входило не менее 15 уроженцев Средней Азии. В ночное время они нападали на водителей, пробивая колеса автомобилей. По информации прокуратуры, на счету группировки 15 разбойных нападений, а также 17 убийств.

В августе прошлого года большинство членов банды, в том числе Додохонова, приговорили к пожизненным срокам заключения.

Летом 2017 года Додохонов попытался убежать. Он и еще четверо фигурантов уголовного дела напали на охранников в лифте Мособлсуда. Преступники повалили полицейских на пол и стали душить, а затем завладели их оружием и напали на находящихся в здании суда военных Росгвардии.

В результате перестрелки один полицейский пострадал, трое нападавших были обезврежены, двое ранены, один из них скончался.