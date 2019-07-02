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Россия

Россиян перед свадьбой хотят принудительно отправлять к психологу

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Россиян перед свадьбой хотят принудительно отправлять к психологу

Москва, 2 июля. Россиян перед свадьбой необходимо обязать к посещению психолога, чтобы специалист проверял будущих молодоженов на наличие склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Петров обратился с соответствующим предложением к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой. Он констатировал, что в последние годы возросло число случаев насилия внутри семей. Парламентарий отметил, что некоторые случаи психиатрического или психологического отклонения у одного из супругов иногда заканчиваются трагедией.

Принудительное посещение психолога перед свадьбой, по мнению депутата, будет способствовать укреплению молодых семей, а также медицинскому просвещению населения. Петров убежден, что эта практика станет эффективным методом профилактики разводов.

Россиян перед свадьбой хотят принудительно отправлять к психологу

О необходимости обязательных визитов к психологу ранее говорил психиатр Зураб Кекелидзе. Он подчеркивал, что как специалисту ему приходится часто сталкиваться с тем, что родственники скрывают заболевания друг от друга.

В это время, как отметил главный психиатр Москвы Георгий Костюк, число людей с психическими заболеваниями стабильно растет. С 1992 года число инвалидов по психическим расстройствам увеличилось практически в два раза.

По данным Минздрава за 2017 год, среди психических заболеваний в России больше всего распространены невротические расстройства — например, депрессия или неврозы. Острую фазу заболевания обычно провоцирует стресс, а также психозы и состояния слабоумия, пишет News.ru.

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Автор: Катерина Иванова
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