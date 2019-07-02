Ответственному за тушение «Зимней вишни» пожарному предъявили обвинения в халатности

Кемерово, 2 июля. Прокуратура предъявила обвинения руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину, который отвечал за тушение торгового центра «Зимняя вишня». Пожарного обвиняют по статье «Халатность, повлекшая смерть людей».

«Бурсин не организовал опрос осведомленных лиц для разведки пожара о наличии людей в помещении, не дал указания о спасении людей. Вследствие халатных действий Бурсина наступила смерть 60 лиц», — отметил прокурор, выступая на заседании Заводского районного суда Кемерова.

Сам Бурсин заявил, что вину не признает и не понимает сути предъявляемых ему обвинений. Напомним, что 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, который унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

В марте этого года бывшего директора торгового центра «Зимняя вишня» арестовали в Польше по запросу России. В ближайшее время окружной суд Польши рассмотрит вопрос об экстрадиции подозреваемого.

Следователи полагают, что в 2013-2014 годах Вишневский при участии посредника дал взятку в 7 млн рублей руководителю инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко за незаконные действия при реконструкции центра.