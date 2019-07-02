Блогер Миро осудила заезд лимузина Пугачевой на перрон

Москва, 2 июля. Российский блогер Лена Миро раскритиковала «заезд» лимузина Аллы Пугачевой на перрон железнодорожного вокзала в Москве. Об этом она написала на своей странице в LiveJournal.

Ранее в Сети появился ролик, на кадрах Примадонну подвозят на личном автомобиле прямо к дверям поезда, на котором она должна была отправиться в Латвию. Некоторые коллеги, например певец Владимир Винокур и исполнительница Любовь Успенская поддержали звезду. По их словам, статус позволяет ей подобные действия. При этом продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, блогер Лена Миро сочли поведение Пугачевой неприемлемым.

Миро осудила заезд лимузина Пугачевой на перрон. Она резко раскритиковала действия артистки, напомнив, что она нарушила правила безопасности. Пост блогер назвала «Вагончик тронулся. Окончательно». Миро напомнила Пугачевой, что перрон не является проезжей частью: на нем могут находиться люди, багаж.

«И посреди всего этого — автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждет. Одно дело заехать на тротуар — очень плохо. Но перрон — это вообще за гранью», — подчеркнула она.

Кроме того, блогер уточнила, что в Риге Пугачева покинула перрон самостоятельно, потому что там подача машины к поезду невозможна.

Напомним, Пугачева рассказала, почему раньше никогда не слушала свои песни. Она уточнила, что слушала свои композиции, чтобы не расстраиваться. По словам звезды, слушать свои песни ей было тяжело.

Певица подчеркнула, что она — максималистка. По словам Пугачевой, она всегда требовала от себя большего. Примадонна знала, что и как должна была спеть, и расстраивалась, если не устраивал результат.

Пугачева добавила, что решилась прослушать свои песни только спустя 10 лет после ухода со сцены. Она подчеркнула, что в итоге осталась довольна и была в восторге. При этом одна из песен заставила примадонну всплакнуть.

Ранее пользователи соцсетей разочаровались в Пугачевой, не пришедшей на концерт в Москве. 8 апреля прошел праздничный концерт в Crocus City Hall в Москве. Коллеги подготовили уникальную программу «Подарок для Аллы», в который вошли самые знаменитые шлягеры Пугачевой. Они были исполнены звездами российской эстрады, а кульминацией стала песня «Арлекино», которую под аккомпанемент Игоря Николаева исполнил нынешний супруг Пугачевой Максим Галкин.