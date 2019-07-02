Расследование ФАН: подкупающая избирателей Соболь должна ответить по закону

Москва, 2 июля. В ходе расследования Федерального агентства новостей был доказан вопиющий случай нарушения закона кандидатом в депутаты Мосгордумы, юристом так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Скандальная активистка должна ответить за свои противоправные действия.

Правая рука одиозного блогера Алексея Навального, которая зачастую обвиняет своих соперников по предвыборной гонке в нарушениях закона, сама угодила в громкий скандал. В ходе расследования Федерального агентства новостей выяснилось, что Соболь сознательно нарушила закон, занималась подкупом избирателей и наняла людей, которые рисовали подписи граждан в ее пользу.

Известно, что в середине агитационного периода Соболь жаловалась на слабую работу своего штаб с избирателями — в интервью Znak она заявила, что собрала около 500 подписей. Удивительно, что спустя пять дней она похвасталась своими «успехами» — количество автографов составило 1861 штуку. Буквально на следующий день протеже Навального в Facebook заявила, что за сутки число подписей возросло до 2162 подписей. То есть после двух недель скудной работы команда Соболь начала собирать по 300 подписей в день.

ФАН-ТВ обнаружил объявления на сайте politrabota.ru, где жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагали за деньги поставить подпись за кандидата. Сборщик подписей за Соболь предложил журналисту агентства поставить подпись за любого из кандидатов за 500 рублей. Данные действия подпадают пункт 2 ст. 56 закона №67, который запрещает кандидатам, а также их доверенным лицам и помощникам осуществлять подкуп избирателей в любой форме. За такие действия, согласно статье 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов, документов референдума»), грозит уголовная ответственность, констатировал юрист Андрей Зорин.

Федеральное агентство новостей уже направило запрос в Мосгоризбирком с призывом отреагировать на вопиющие нарушения Соболь.

На днях сотрудники ГУ МВД по Москве установили факт подделки подписей избирателей для регистрации кандидата в Мосгордуму. Офис, где не проживающие в квартире лица рисовали подписи, был расположен в жилом доме в центре российской столицы. На видео, которое было снято другом хозяина квартиры, запечатлен факт фальсификации подписей в поддержку Соболь.