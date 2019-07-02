Пресс-служба красноярского губернатора объяснила его резкий ответ жительнице Канска

Красноярск, 2 июля. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса отреагировала на публикации о встрече политика с пострадавшими при наводнении жителями города Канска.

Ролик, на котором Усс резко отвечает одной из местных жительниц, было опубликовано не только в СМИ, но и в соцсетях, и вызвало широкий общественный резонанс.

Пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева заявила, что это видео «не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста». Она указала на то, что многие возмущались и из-за внешнего вида Усса, который прибыл в зону подтопления в туфлях и белой рубашке. Уляшева подчеркнула, что Усс не стал переодеваться, а просто снял галстук и оперативно вылетел на место происшествия, и его главной целью было лично оценить ситуацию, «независимо от того, что докладывают подчиненные».

Она не стала отрицать, что встреча прошла эмоционально.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», — написала Уляшева на своей странице в Facebook.

Но это, как подчеркнула она, не помешало губернатору принять ряд важных решений по оказанию помощи пострадавшим. Так, Усс распорядился отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи.

Как писала ранее газета «Аргументы и факты», неудобный вопрос жительницы Канска главе региона касался состояния дороги, по которой нельзя будет добраться к домам в случае паводка.

«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную», — сказал Усс.

При этом резкий ответ женщину не обидел. Ситуацию она назвала одинаково сложной как для горожан, так и для властей, сообщает телеканал 360.

Из-за наводнения в Иркутской области президент России Владимир Путин срочно изменил свой рабочий график, проведя по пути из японской Осаки в Москву совещание в пострадавшем регионе, напоминает Deita.ru.

Российский лидер распорядился уже 30 июня начать выплаты пострадавшим гражданам. Кроме того, он потребовал взять на контроль эпидемиологическую ситуацию в области. Еще одно поручение главы государства касалось детей из затопленных регионов. Все ребят будут направлены в летние лагеря.