Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после выходки Примадонны, пишут СМИ

Рига, 2 июля. Известная певица Лайма Вайкуле не встретила свою коллегу и подругу Аллу Пугачеву на вокзале в Риге.

Королева российской эстрады приехала в столицу Латвии, чтобы отдохнуть. В настоящий момент она проживает в особняке в Юрмале вместе с детьми и мужем. Отметим, что в Юрмале же во второй половине июля состоится музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву», который, как ожидается, посетят многие звезды, пишет «Газета.ру».

Отметим, что приезду Пугачевой предшествовал скандал. Отправляясь в Латвию, примадонна на личном автомобиле прибыла на перрон Рижского вокзала Москвы, чем, безусловно, нарушила правила, поскольку перемещаться по перрону можно только пешком.

Поступок Пугачевой возмутил многих интернет-пользователей, которые сочли это проявлением звездной болезни. Однако некоторые коллеги певицы заступились за коллегу. Так, например, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что Пугачева заслужила право на особое отношение к себе. Кроме того, ей уже не 20 лет, а проход по перрону создает дополнительные проблемы, поскольку придется здороваться и общаться с каждым пассажиром. Винокур выразил уверенность, что Пугачеву критикуют только «злопыхатели».

В РЖД отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В компании подчеркнули, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

Тем, не менее, «Российские железные дороги» намерены проверить данный инцидент и дать оценку действиям сотрудников вокзала, которые допустили подъезд личного транспорта пассажира к поезду.