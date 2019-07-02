Гройсман снова собрался претендовать на пост премьера Украины

Киев, 2 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен снова претендовать на пост главы кабмина страны. По его словам, он собирается добиться должности в случае, если его партия «Украинская стратегия» пройдет в Верховную раду.

Гройсман заявил, что к сегодняшнему дню его политсила добилась некоторых результатов, однако для него этого мало.

«У нас сегодня есть определенные результаты, но для меня этого недостаточно. Я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, а я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, тогда мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше», — сказал Владимир Гройсман во время беседы с журналистами, которая транслировалась на странице премьера Украины в Facebook.

Как передает РИА Новости, по данным последнего соцопроса, проведенного на Украине, партия «Украинская стратегия» на выборах в Верховную раду набирает всего 1,6% голосов.

Ранее Гройсман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в «многомесячный отпуск» главу украинского МИД Павла Климкина. Это заявление было сделано после того, как Зеленский обвинил Климкина и возглавляемое им министерство в принятии решений, не согласованных с ним.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время инаугурации он объявил о намерении распустить парламент страны. Позднее Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля.

Выборы в пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избраны по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах. Проходной барьер на парламентских выборах составляет 5%.