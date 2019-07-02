Абхазский лидер Хаджимба заявил, что именно Россия внесла спокойствие в жизнь его страны

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подчеркнул, что отношения между его страной и Россией являются стратегическими, и в интересах обеих сторон еще больше укреплять и развивать их. Но без помощи РФ его государству никак не справиться, особенно с территориальными притязаниями Грузии.

Лидер закавказского государства принял участие в работе круглого стола «Хотят ли русские войны?», проводившегося в Сухуме по случаю 25-летнего юбилея начала миротворческой операции российских военнослужащих в зоне грузино-абхазского конфликта.

Несмотря на свою занятость, Хаджимба любезно согласился дать эксклюзивное интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Мы — стратегические партнеры»

— Рауль Джумкович, что сейчас представляет собой Абхазия, чего уже добилась и к чему стремится?

— Абхазия стремится к тому, чтобы наполнить, как говорится, свою суверенность. Мы признаны Россией (26 августа 2008 года. — Прим. ФАН) и еще рядом государств, но для нас, в первую очередь, важно то, что мы выстраиваем отношения с вашей страной. Это дает нам возможность расти в экономическом плане, в финансовом. Созданы условия безопасности в военном аспекте, решаются определенные вопросы, связанные с границей. И вот это все, несомненно, позволяет нам выглядеть достойно.

Во всяком случае, на сегодняшний день, как я уже не раз говорил, высвобождено значительное количество наших людей, ранее вовлеченных в процессы по обеспечению безопасности и решению вопросов по ситуации на границе. И люди занимаются экономикой, коммерцией, они уже в большей степени связаны с тем, чтобы создавать условия для развития государства.

— Наша страна играет сейчас, насколько я понимаю, существенную роль в этом деле?

— Несомненно, мы стремимся к тому, чтобы эти связи нарастали. Мы никогда и не скрываем и говорим открыто: «Отношения с Россией — это отношения стратегических партнеров».

Мне порой говорят, что этот стратегический партнер — достаточно силен, и он, как говорится, с большими возможностями. Но мы тоже как большой механизм, и у него есть винтики, без которых этот большой механизм не будет работать. Понимаете, мы готовы выстраивать с Россией именно такого рода отношения. Выстраивать на пользу и вашей стране, и, конечно, на пользу нашей.

— Кого еще, кроме России, можете назвать в числе таких друзей-партнеров?

— Сразу хочется сказать о нашей поездке в Сирию и о подписании соответствующих документов о признании ею Абхазии (29 мая 2018 года. — Прим. ФАН). Воюющая Сирия пошла на такой решительный шаг! Но, к сожалению, говорить о каких-то серьезных, больших проектах пока что не приходится. Но, несмотря на разные сложности, мы уже провели здесь сирийскую ярмарку, которая дает возможность выстраивать отношения в экономическом аспекте. И я не сомневаюсь, что те планы, которые у нас заложены, будут далее реализовываться.

Или взять Венесуэлу (признала независимость Абхазии 10 сентября 2009 года. — Прим. ФАН). Да, она далеко. Но на уровне спортивных, культурных обменов мы все равно что-то делаем. Сейчас к нам приедут спортсмены из Венесуэлы, и мы вовсю готовимся к турниру. Это тоже показатель того, что мы пытаемся налаживать связи, развивать их. Далеко, тяжело, но все равно нужно так делать.

— Ну, и Южная Осетия, естественно?

— С Южной Осетией у нас особые отношения. Две страны, которые похожи по судьбе, по тем процессам, которые происходили в бытность еще большого государства, когда мы все вместе входили в состав Советского Союза. И, конечно, по тому, что было после его развала.

«Мы остались один на один с противником»

— На круглом столе сегодня вы затронули одну важную тему — в какой-то момент в Абхазии лишились поддержки от России. Какие чувства у вас тогда были?

— Знаете, я не просто так это вспомнил. Тогда же еще речи не было о каких-либо миротворческих процессах. Это случилось по окончании войны (с Грузией. — Прим. ФАН) в 1993 году, когда руководством Россией во главе с Борисом Ельциным были предприняты определенные действия. Ваша страна начала постепенно выводить из Абхазии свои военные подразделения. И первыми ушли пограничники.

— Они стояли на границе с Грузией?

— Не только там, а практически по всей нашей границе. Владислав Григорьевич Ардзинба, первый в истории президент Республики Абхазия, так говорил о необходимости пребывания здесь российских военнослужащих: «Геополитика — достаточно сложная вещь, все изменится, и вам придется возвращаться».

— Так в итоге и случилось…

— Увы, нас тогда не услышали... Это потом уже, после принятия решения о вводе сюда миротворцев (в июне 1994 года. — Прим. ФАН), конечно, кое-что изменилось. И со стороны грузин, и со стороны абхазов, которые получили, наконец, возможность для соответствующего развития…

Но тогда миротворцы ушли. Мы опять остались один на один с нашим противником. И ясно себе представляли — в виду тех процессов, которые затевались тогда, да и того, что происходит в Тбилиси сейчас: если не будет пограничников, не будет вооруженных сил РФ…

— То мира и спокойствия в Абхазии не будет.

— …мир никогда не настанет. Поэтому мы говорим не об «оккупации» нас Россией, а о том, что как раз таки Россия внесла в нашу жизнь спокойствие своими вооруженными силами и дает возможность для становления и развития нашей страны.

— Это очень не нравится Грузии и ее, скажем так, товарищам с Запада…

— К сожалению. Знаете, будь такая возможность, они бы, конечно, совершенно по-другому себя вели.

— Имеете в виду события 2008 года?

— Я думаю, что тогда было бы, наверное, даже и похуже. Если бы грузинам это позволили. Опять же, видя то, что сегодня происходит в этой стране, а также исходя из ее взаимоотношений с НАТО и Америкой, это явное свидетельство того, что агрессивные намерения у Грузии никуда не улетучились.

— Президенты у нее меняются, но политика остается неизменной.

— Совершенно верно. Взять ту же (исполнявшую обязанности президента страны с ноября 2007 года по январь 2008-го. — Прим. ФАН) Нино Бурджанадзе, которая вроде бы пыталась выстроить свои позиции, более, так сказать, лояльные с Россией. Но как только ситуация в Грузии обострилась (то же самое мы наблюдаем, например, сейчас), она заговорила уже о том, что, мол, России нужно было принять решение по территориям Южной Осетии и Абхазии. И тогда, может быть, с ней был бы совсем другой разговор.

«Нам делить нечего»

— Хотел бы затронуть еще одну тему. Несмотря на хорошие отношения между Россией и Абхазией, все равно есть некий территориальный спор. Речь идет о селе Аибга, что у реки Псоу.

— Знаете, я честно вам скажу — это не проблема. Это территория Абхазии! У нас маленькая страна, и мы всей душой и всеми возможностями тянемся к России. Что у Абхазии отнимать, когда, как говорится, мы и так практически в союзе, в стратегическом партнерстве? Нам очень важно, чтобы отношения с РФ развивались.

Думаю, вам известно, что, например, происходят определенные процессы, связанные с территориями, по тем договоренностям, которые так или иначе возникают между Китаем и Россией?

— Однако спор между РФ и КНР был улажен. Но вообще, я так понимаю, этот процесс может длиться веками?

— Понимаете, мы одна из тех республик, которая после того референдума, проведенного на последнем этапе существования Советского Союза, была готова оставаться этой самой маленькой республикой в составе большого государства, чтобы оно не разрушилось. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Потом Россия нас признала. И признала-то именно с этими территориями! Не было ведь никакого спора.

— Откуда тогда он возник?

— Я думаю, что здесь есть определенные вопросы, связанные с коммерческой стороной. А так, нам делить нечего.

— В свое время ходили слухи, что в Абхазии планируется создание большой майнинг-фермы, чтобы делать криптовалюту. Что-то скажете об этом?

— К сожалению, тут есть кое-какие сложности. Мы пытаемся узаконить эти процессы, чтобы они приносили в бюджет страны какие-то доходы. Да, есть незаконно созданные отдельными лицами, скажем так, объемы и возможности.

— Но надо все это дело поставить на государственный поток, правильно?

— Хотим, чтобы государство влияло на такие процессы.

— Шансы есть?

— Есть.

— То есть в ближайшем будущем это все может осуществиться?

— Я думаю, что даже не в ближайшем, а совсем уже скоро.

На данный момент независимость Абхазии признана пятью странами-членами Организации Объединенных Наций. Кроме России, Венесуэлы и Сирии это еще Никарагуа (5 сентября 2008 года) и Науру (15 декабря 2009 года). Также Абхазия признана четырьмя частично признанными и непризнанными государствами: Южной Осетией, Приднестровской Молдавской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой (все — 17 ноября 2006 года) и Донецкой Народной Республикой (12 мая 2015 года).

Ранее Рауль Хаджимба призвал жителей России приезжать на отдых в Абхазию и сказал важные слова на круглом столе «Хотят ли русские войны?» о геополитической обстановке в регионе.