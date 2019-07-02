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Пожар произошел в бывшем цеху «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

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Пожар произошел в бывшем цеху «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 июля. Пожар произошел во вторник на территории «Уралмашзавода» в одном из цехов, не принадлежащих предприятию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

По данным регионального ведомства, на территории екатеринбургского предприятия пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу.

Согласно предварительным данным, очаг возгорания находится в кабельном канале. В настоящее время из цеха эвакуировали 20 человек, жертв и пострадавших нет.

Другие подробности и причины пожара устанавливаются.

«Уралмашзавод» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. На сегодняшний день завод изготавливает оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургической промышленности, цементной промышленности, энергетической сферы, транспортное и другое.

Напомним, в конце июня сильный пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.

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Автор: Сергей Петров
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