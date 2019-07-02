Эксперт объяснил, почему ООН не сможет пресечь провокации Израиля и как вывести Иран из Сирии

Сирийский МИД в понедельник обратился в ООН с требованием принять меры в отношении Израиля после ракетной атаки, унесшей, по данным источников, жизни 15 человек в Дамаске и окрестностях. В дипломатическом ведомстве подчеркнули: израильские чиновники уже открыто хвастаются подобными актами агрессии, в то время как в ООН царит «гробовая тишина».

Напомним, в ходе вчерашней атаки, совершенной из воздушного пространства Ливана, под ударом оказались объекты на территориях провинций Дамаск и Хомс. По крайней мере одна из ракет попала в жилой квартал в пригороде Дамаска Сахная, убив нескольких мирных жителей. Этот авиаудар стал наиболее массированным ударом Израиля по Сирии с начала года и первым за долгое время, в результате которого погибли мирные жители.

Израильские военные не комментируют удар, однако многочисленные источники сходятся в том, что основными целями ЦАХАЛ, как и всегда, стали иранские объекты на территории Сирии. Атака в ночь на 1 июля произошла менее чем через неделю после тройственной встречи по безопасности в Тель-Авиве, в ходе которой американский советник по безопасности Джон Болтон и израильский представитель Меир Бен-Шаббат пытались убедить российскую сторону — секретаря Совбеза РФ Николя Патрушева — помочь в выдворении из Сирии иранских сил.

Следует отметить, что ранее Россия, выступая в качестве посредника, добилась, чтобы иранские войска отошли из 80-километровой зоны у границ Израиля, однако Тель-Авив спустя короткое время выдвинул новые требования — полный вывод иранских сил из Сирии. И Россия, и Сирия решительно возражают против этого — в отличие от сил США, Великобритании, Франции, иранские военные находятся на сирийской территории совершенно законно, по официальной просьбе Дамаска. Иранские силы сыграли важную роль, защищая Дамаск от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и боевиков «Свободной сирийской армии» и связанных с ней джихадистских группировок.

«Эта атака является эпизодом из серии многократных израильских атак против сирийского суверенитета, которыми израильские чиновники стали публично хвастаться, в своей привычной нахальной манере они выражают готовность продолжить их и бросают вызов ООН и ее резолюциям и Уставу», — указано в заявлении, направленном МИД Сирии в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, которым в июле будет представитель Перу Густаво Меса-Куадра.

Сирийские дипломаты подчеркивают: такая наглость Израиля стала возможна только благодаря неограниченной поддержке Вашингтона и ряда стран, имеющих голос в Совете безопасности ООН. Незаконные действия Израиля, которые на этот раз привели к гибели мирных жителей, включая семимесячного младенца, не должны остаться без реакции мировой общественности, а ООН должна выполнить свои функции главного медиатора, который поддерживает мир и безопасность на планете.

Плановая встреча по Сирии, впрочем, будет не скоро. Согласно графику, политическое урегулирование в Сирии с участием спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена будет обсуждаться 25 июля. Гуманитарная ситуация в стране станет предметом дискуссий Совета 30 июля.

Отметим, история взаимоотношений между Израилем и ООН — далеко не безоблачная. Фактически безоговорочно поддерживают Израиль в ООН только США (и их британские союзники, которые «не глядя» поддерживают любую позицию Вашингтона). У остальных же стран к Израилю накопилось столько вопросов и отношение сложилось такое, что бывший постпред США Никки Хейли в своем выступлении с горечью сравнила ООН с «песочницей, где все дети набросились на одного малыша». Этого «малыша» безоговорочно поддерживают только Соединенные Штаты, которые, используя право вето в Совбезе ООН, уже около 70 лет защищают Израиль от любых неблагоприятных резолюций Организации Объединенных Наций.

В начале этого года отношения между Израилем и ООН в очередной раз обострились после того как президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает право Израиля аннексировать Голанские высоты. Никто в ООН не поддержал США — однако Вашингтону и Тель-Авиву было уже все равно. Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отблагодарил Трампа за столь широкий жест, открыв в Голанских высотах новое еврейское поселение под названием Trump Heights («Трамповские высоты»).

Следует понимать, что внешняя политика Израиля, как и большинстве других стран, существует прежде всего для оправдания внутренней политики еврейского государства, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В настоящее время Израиль столкнулся с большим количеством внутренних проблем — экономических, социальных, проблем с безопасностью, — и до тех пор, пока партия Нетаньяху способна использовать внешнюю политику и призрак «арабской угрозы» для оправдания внутренних проблем, конфронтация с Ираном и удары по сирийской территории будут продолжаться.

— Сирия потребовала от ООН исполнить свои обязанности по поддержанию мира, в т. ч. на Ближнем Востоке, можно ли ожидать от ООН реальных действий?

— А какие, собственно, реальные действия они могут предпринять? Фактически никаких. Ведь ООН, в целом, достаточно ограниченный инструмент. Мы все время говорим: «Вот, мол, ООН должна принять меры!» А спроси у человека: а какие? Начнет чесать затылок.

Ну что они могут сделать? Ну, например, вынести на Совет безопасности. Я, правда, думаю, что этого не произойдет — разве что с Россией и Китаем объединится кто-то третий с требованием вынести поведение Израиля на Совбез. Я думаю, что этого не будет, потому что в принципе позиции Израиля в Совбезе, среди членов Совбеза, достаточно сильны.

Что еще — на Генассамблею, что ли? Я думаю, тоже вряд ли. Хотя такой вариант не исключен, если вдруг единым фронтом выступят так называемые малые страны, которые когда-то давно, под крылом Советского Союза, традиционно «осуждали сионизм как инструмент империалистического давления на свободолюбивые народы».

Такой вариант возможен, но давайте представим: вот вынесли на Генассамблею, все осудили. Осудили, хорошо, дальше что?

— Должна последовать резолюция, нацеленная на предотвращение подобных действий в дальнейшем.

— Ну хорошо, резолюция — приняли резолюцию, отлично. Что дальше? Сколько резолюций было принято ООН с момента появления государства Израиль? На руках пальцев не хватит!

Примут очередную резолюцию, дальше что будет происходить? Следующий инструмент, который может применить ООН — ввести войска ООН, «голубые каски», это называется «мероприятия по поддержанию мира». Но для этого должна возникнуть некая фактурная ситуация, которая позволит это сделать. Сейчас такой ситуации нет и вряд ли она, на самом деле, сложится — хотя следует помнить, что состояние войны между Сирией и Израилем еще никто не отменял и миссия ООН на Голанских высотах продолжается. То есть ООН там уже есть!

— Да, 26 июня они продлили сроки работы этой миссии.

— Да, то есть ООН там уже есть — и ничего кардинально нового и осмысленного ООН предпринять уже не может.

На самом деле в этой ситуации важна позиция Израиля, Соединенных Штатов и Российской Федерации — вот эти три страны сегодня определяют следующий вопрос: а что будет дальше происходить на границе Израиля и Сирии — то есть каким образом Израиль будет реагировать на события в соседней стране.

А Израиль будет на эти события реагировать исключительно жестко по целому ряду причин. Первая причина заключается в том, что в Израиле у власти находится правительство «Биби» Нетаньяху. Это — «ястребы», это ребята, которые занимают исключительно жесткую антииранскую позицию, это ребята, которые сформировали Иран как основную цель своей внешней политики и на этом строят политику внутреннюю.

И у них неплохо получается, потому как на фоне колоссального количества проблем экономического и социального характера в Израиле, конечно, наличие и поддержание такого мощного внешнего врага, который еще и своей риторикой поддерживает свой собственный образ как «страшного врага», очень им помогает.

Почему сейчас был совершен этот массированный налет? Я думаю, потому что известная встреча, о которой мы говорили в прошлый раз и от которой многого ожидали, ничем не закончилась — они просто не договорились! И Израиль, не получив того, что он хотел — а насколько я понимаю, он хотел неких гарантий того, что Москва выдавит Иран с территории Сирии, и не получили их, потому что Москва не может таких гарантий дать, — они соответственно в очередной раз «показали кузькину мать»: вот, мол, если их не уберете, мы будем продолжать вас утюжить.

Это, вообще-то, дорога в никуда, я думаю, это очень плохо кончится, потому что однажды, в какой-то момент, Израиль в очередной раз, но уже с более серьезными последствиями, шарахнет не по тем целям, которые были запланированы, — и тогда это все полыхнет!

— Уже в этот раз уже шарахнули не совсем по тем целям.

— Я думаю, уже близко.

— Но пока это «приемлемые потери».

— М-да, пока это «приемлемые потери», хотя звучит это совершенно неприемлемо.

— Получается, в целом негативное отношение в ООН Израилю не поможет Сирии?

— В целом да, но вообще-то сейчас по отношению к Израилю и в Европе большой негатив, там европейская либеральная общественность сменила любовь на ненависть. Я не исключаю, что возможны собрания вплоть до Генассамблеи, потому что некоторая активность идет. Но речь о другом — а чем это кончится? Ну резолюция — такое возможно. Но на Израиле висит уже много резолюций и плюс-минус тут роли не играет.

Для каждой страны приоритетной является внутренняя политика, а не внешняя. И большая часть внешнеполитических мероприятий направлена, как правило, «внутрь».

Вот очередная резолюция ООН — и что? Нетаньяху в очередной раз записывает обращение к народу Израиля: «Братья и сестры, нас опять обижают, это все происки тех-то и тех-то, это все иранцы проплатили! Братья и сестры, мы «страна в осаде», «страна в огне», мы держимся, мы боремся! Они все забыли про Холокост, но мы-то помним и у нас есть друзья, которые нам помогут, но мы должны сплотиться и держаться!»

Это классическая схема, ее придумали уже давно и как ни удивительно, с течением истории человечества со времен Древнего Рима она не менялась никогда — сплачивались против внешнего врага с тем или иным успехом. У Израиля это получается неплохо, в том числе и потому, что историческая память о жизни в окружении врагов еще очень сильна.

Так что я не думаю, что какие-то мероприятия в ООН что-то могут изменить. Здесь изменить что-то могут только совместные согласованные действия между тремя сторонами.

— Или если Нетаньяху отстранят от власти и наконец посадят.

— А вот это вряд ли! Ох вряд ли, совсем вряд ли. Я хочу отметить, что Нетаньяху — очень успешный политик в истории Израиля, он мне напоминает Давида Бен-Гуриона (первый премьер-министр Израиля — Прим. ФАН), он такой же пассионарный, такой же хитрый и такой же совершенно пуленпробиваемый, так что это — вряд ли.

Другой вопрос — если кто-то в конце концов достучится до американцев и убедит их занять другую более конструктивную позицию в отношении Ирана: «У вас все равно ничего не получается, может, надо бы вернуться уже к какому-то позитиву?» И уже через экономические преференции, через социально-экономические рычаги дать возможность Ирану, сохранив лицо, уйти с территории Сирии.

— Пряником, а не кнутом.

— Конечно! Послушайте, ну дайте людям вздохнуть полной грудью, прекратите их демонизировать, дайте им что-то нужное и скажите: «Вот, это вам, а вы, пожалуйста, выйдите из Сирии, вы там все вопросы решили — вы молодцы, все молодцы, всех победили, терроризм загубили, давайте теперь возвращаться домой!» Я уверен на 100%, что прагматичные цивилизованные иранцы пойдут на это. Но для этого нужно, чтобы во главе некоторых государств стояли цивилизованные прагматики, а не нарциссы, не люди, которые в политике занимаются самолюбованием: «Вот я какой крутой!» Так политика не делается.

1 Организация запрещена на территории РФ.