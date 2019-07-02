Российские ученые назвали причины паводка в Иркутской области

Иркутск, 2 июля. Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

«В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы», — рассказала доцент кафедры ИГУ, кандидат географических наук Инна Латышева.

Она пояснила, что по этой причине период выпадения максимального количества осадков совпал с подъемом уровня воды в реках (25-26 июня) и с выходом первого тропического циклона сезона ураганов текущего года. Латышева отметила, что пострадавшие районы Иркутской области и без обозначенных выше факторов подвержены паводку. Это только осложнило ситуацию в регионе. Кроме того, положение усугубил холодный циклонический вихрь, который образовался еще 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время находился без движения на юге Иркутской области, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек. Еще 13 жителей региона, в том числе один ребенок, пропали без вести. На данный момент известно, что в результате наводнения пострадали более 1200 человек.

В Иркутской области объявлен режим ЧС. Из зоны бедствия эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Сейчас местные жители пытаются отыскать свои дома, которые унесло водой. При этом несколько строений застряли под мостом и создали «пробку», сообщает «Царьград».

В ночь на 30 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание в Братске по ситуации в подтопленных районах. Глава государства распорядился немедленно начать выплаты пострадавшим при наводнении. Также Путин поручил заранее наметить план действий по восстановлению жилья в Иркутской области, чтобы завершить эту работу как можно быстрее, сообщает «Ридус».