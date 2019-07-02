Басков признался, что очень тяжело переживает смерть отца

Москва, 2 июля. Российский эстрадный певец Николай Басков признался подписчикам, что очень тяжело переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа», — написал артист в социальной сети Instagram.

Сообщение Басков сопроводил видеозаписью, на кадрах которой запечатлено одно из его выступлений. В зрительном зале тогда находились родные артиста. Певец, по его словам, исполнял любимую песню его отца.

Поклонники и коллеги Баскова в комментариях выразили слова соболезнования.

«Соболезную!!!! Держись!! Сил вам с мамой!!» — написал Сергей Лазарев.

«Колечка!!! Родной!!! Не могу представить!!!! Соболезную», — поддержала Баскова Лолита Милявская.

«Большое горе… Мои глубокие соболезнования… Царствие небесное твоему папе», — отреагировал Игорь Николаев.

Близкий друг семьи Владимир Винокур опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором Басков запечатлен с отцом, передает НСН.

«Скорблю вместе с вами! Держитесь, друзья», — написал он.

Напомним, артист узнал о горе в семье, когда находился в Минске на закрытии Европейских игр — 2019. Басков-старший ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, пишет «Подмосковье сегодня».

Певец был всегда очень близок со своими родителями. Мать и отец посещали концерты сына, а также поддерживали звезду перед серьезными турами. Артист неоднократно выражал в теплых словах благодарность своей семье. Отца он называл «сильным, мудрым, чутким, заботливым, настоящим полковником и профессионалом в своей профессии».

Отец Баскова прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, затем он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

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