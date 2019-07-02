Россия за 10 лет увеличила вдвое число стран для безвизового въезда

Москва, 2 июля. Российская Федерация за последние 10 лет увеличила вдвое число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании Henley&Partners.

Аналитики составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме государств к началу третьего квартала текущего года.

Отмечается, что первая строчка рейтинга досталась Японии и Сингапуру — их граждане могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. На втором месте расположились Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). Тройку замкнули Дания, Италия и Люксембург (186 государств).

Россия занимает в списке 51 место. На данный момент гражданам РФ открыт безвизовый въезд в 116 стран, а 10 лет назад число таких стран составляло всего 60, пишет РБК.

Меньше всего стран без виз могут посетить жители Афганистана, которая расположилась в подвале рейтинга — на 109 месте. Граждане этого государства имеют доступ только к 25 странам.

Ранее советник главы Партии Независимости Соединенного Королевства Томми Робинсон призвал Лондон пересмотреть визовый режим между РФ и Британией с целью его упрощения.