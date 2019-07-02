ФАН разъясняет: «Дождь» поддержал вброс CNBC о ракетах «Авангард»

Сотрудники антироссийского телеканала «Дождь» поддержали американских коллег из CNBC, сообщивших, что Россия не сможет произвести больше 60 ракет комплекса «Авангард».

Ранее в поисковой выдаче сервиса «Яндекс.Новости» появился сюжет «CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард». В нем известный американкий телеканал со ссылкой на разведку США сообщил, что Российская Федерация якобы не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет комплекса «Авангард», так как Москва не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками. При этом журналисты CNBC указывают, что производство новейшего вооружения выходит слишком дорогостоящим.

Новость о «немощности» российской оборонки радостно подхватил ряд российских либеральных изданий, среди которых был и телеканал «Дождь». Его сотрудники решили усилить вброс американских коллег, видимо, действующих по заказу спецслужб США. Однако «достоверный источник» CNBC, со ссылкой на которого и был опубликован материал «Дождя», вряд ли может быть осведомлен о потенциале российской компании UMATEX — дивизиона «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», которая и производит композит.

Компания обладает сильным научно-техническим потенциалом, позволяющим совершенствовать и внедрять технологии получения ПАН-прекурсоров и углеродных волокон, в том числе и для военной промышленности.

Само предприятие входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. При этом UMATEX успешно решает задачи полноценного импортозамещения в области создания высокотехнологичного и конкурентоспособного на мировом рынке продукта. Только по данным 2018 год емкость отечественного рынка карбона оценивалась в 300 тонн. К слову, потенциал рынка еще не раскрылся в полной мере, а это означает, что спрос на продукцию UMATEX в ближайшие годы может вырасти в 10 раз.

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин ранее сообщал, что «если еще недавно большая часть российских потребностей в углеродном волокне закрывалась за счет импорта, то теперь есть возможность не только обеспечить собственные нужды, но и появляются реальные перспективы выхода на мировой рынок».

Другими словами, Российская Федерация способна сама себя обеспечивать высокотехнологичной продукцией военного назначения, особенно если учитывать потребности и военного (истребители пятого поколения Су-57), и гражданского рынка (среднемагистральный авиалайнер МС-21).

Необходимо также отметить, что автор публикации на «Дожде» намеренно не стал приводить часть статьи CNBC о том, что гиперзвуковая ракета комплекса «Авангард», в соответствии с «отчетом американской разведки», достигнет первоначальной оперативной готовности уже к 2020 году. Указано, что это станет важным шагом для российской военной промышленности и позволит России превзойти в этом отношении США и Китай.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы, по сути, антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).