Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний

Прага, 2 июля. Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии. Об этом заявили в министерстве транспорта страны.

В ведомстве уточнили, что запрет был отменен после того, как российская сторона выдала чешской Czech Airlines разрешение на полеты до 7 июля, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что три российских авиаперевозчика «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию из-за аннулирования выданных им ранее разрешений на полеты. В Минтрансе РФ заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении России и Чехии.

В Чехии при этом причин аннулирования разрешений не объяснили. При этом заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип в комментарии ТАСС заверил, что это связано с экономическими вопросами, а не с политикой.

В ряде СМИ появились данные о том, что в Праге якобы недовольны тем, что Минтранс РФ не согласовал полеты чешской Czech Airlines по маршруту Москва – Сеул.