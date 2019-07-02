Россиянам вместо солнечного затмения пообещали лунное

Москва, 2 июля. Полное солнечное затмение 2 июля не будет видно на территории России, однако вскоре россияне смогут увидеть затмение Луны. Об этом рассказала пресс-служба Московского планетария.

Жители Западного полушария Земли смогут лицезреть солнечное затмение во вторник, однако, как отметил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин, россиянам увидеть это необычное явление не получится. Он объяснил, что в этот момент в России будет ночь и солнце вовсе не будет видно.

«Многие россияне полетели сейчас в Чили, там будут наблюдать солнечное затмение», — сказал специалист в беседе с НСН.

В то же время астроном посоветовал соотечественникам не расстраиваться, поскольку грядет лунное затмение. Это явление, по его словам, можно будет наблюдать с 16 на 17 июля. Ученый добавил, что затмение Луны хорошо будет видно, но оно ожидается «не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим».