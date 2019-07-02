В Генпрокуратуре назвали основные причины лишения россиян водительских прав

Москва, 2 июля. Практически 80 тысяч российских автомобилистов лишили водительских прав за последние 10 лет по причине алкоголизма, наркомании и/или психических расстройств. Об этом заявил на совещании во вторник первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Он отметил, что только в 2018 году такие водители стали участниками и виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых 4,5 тысячи человек погибли и 22 тысячи получили различные травмы, но остались живы.

Буксман обратил внимание на то, что в течение последних 10 лет прокурорами в суды направлено около 80 тысяч заявлений о лишении таких граждан водительских прав. При этом он добавил, что практически все заявления были удовлетворены.

Основная проблема, по его словам, заключается в том, что министерство внутренних дел и министерство здравоохранения не наладили взаимодействие по этому вопросу.

Генеральной прокуратурой неоднократно обращалось внимание на необходимость создать базу данных об алкоголиках, наркоманах и психически больных людях, информировался Кабмин, но «ее формирование много лет не выходит за рамки обсуждения», резюмировал Буксман.

Напомним, 24 апреля 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места крупных ДТП.