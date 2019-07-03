Сирийские власти восстановили старый рынок в провинции Алеппо

Дамаск, 3 июля. В рамках усилий по возрождению коммерческого центра Алеппо и оживлению экономического движения продолжается инвестирование в восстановление старых рынков города. Рынок в старом городе был открыт после восстановления в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), стоимость ремонта составила более 300 млн долларов США. Всего на территории рынка находится 72 магазина, отмечает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Маджд ад-Дин Даббах, глава Торговой палаты Алеппо, сказал, что открытие рынка является важным событием для всего города, оно ознаменовало собой возвращение жизни в старый Алеппо. Власти продемонстрировали значительную мобильность в процессе восстановления рынков и магазинов, пострадавших от терроризма. В данный момент продолжаются усилия по реабилитации остальных рынков, которые нуждаются в ремонте. Торговая палата в сотрудничестве с владельцами магазинов ремонтирует и восстанавливает таможенный рынок и рынок Хана Хайрбека, а в настоящее время работает над восстановлением рынка Аль-Захрави, в который входит более 450 магазинов для реинвестирования.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ален Лахду, сотрудник по вопросам экономического развития и средств к существованию в ООН, объяснил, что механизм партнерства с заинтересованными сторонами является эффективным и продвинутым, это помогло завершить проект в рамках предписанных спецификаций и сроков.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Сирии Мохамед Зухайр Харботли сказал, что города города Нубль и Аз-Захра, расположенные к северо-западу от Алеппо, получат электричество после завершения строительства станции мощностью 30 МВт и стоимостью 6 миллиардов фунтов. Во время осмотра станции министр сказал, что работа по подключению электричества к фидерной станции этих двух городов завершена, работа по расширению сетей низкого и среднего напряжения и завершению установки трансформаторных центров (630 кВА) для каждого центра также н финальной стадии.