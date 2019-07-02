Почетный председатель ПА ОБСЕ назвал возвращение России в ПАСЕ важным сигналом

Москва, 2 июля. Почетный председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва назвал возвращение России в ПАСЕ важным сигналом. Такую позицию он озвучил на полях международного форума «Развитие парламентаризма», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы, как вернуть российскую делегацию в ПАСЕ», — приводит слова Канервы пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

По его мнению, это сигнал, который говорит о том, в каком направлении необходимо двигаться дальше. Почетный председатель ПА ОБСЕ также добавил, что парламентарии должны играть значимую роль в решении глобальных проблем.

Позицию Канервы поддержал и председатель Наблюдательного совета Маастрихтской школы управления, председатель ПАСЕ в 2005–2008 гг. Рене ван дер Линден. При этом он отметил, что национальные парламенты, как правило, чрезмерно увлечены внутренними вопросами.

Необходимо развивать международный взгляд и формировать мнение о том, что будущее каждой страны зависит от происходящего в других, отметил Рене ван дер Линден.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей 132 государств.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ. В ночь на 25 июня страны — члены ПАСЕ пригласили делегацию России участвовать в летней сессии.

В полном составе за российскую резолюцию проголосовали делегации Австрии, Азербайджана, Сербии, Франции, Исландии, Италии, Португалии, Испании, Словакии, Норвегии, Турции и других государств.