Скабеева оценила ошибку офиса Зеленского, назвавшего Торонто столицей Канады

Москва, 2 июля. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады. Позже сообщение было исправлено, однако СМИ успели заметить ошибку.

Ранее Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду. Офис президента Украины распространил сообщение о поездке.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — говорилось в записи, передают СМИ.

В действительности же столицей Канады является Оттава. Российская телеведущая Ольга Скабеева оценила ошибку офиса Зеленского.

«Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. Опять, наверное, скажут, что опыта пока не хватает», — написала она в своем telegram-канале.

Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио».

Сообщается, что Зеленский будет находиться в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине. Отмечается, что в рамках этого визита также должна состояться встреча Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой канадского МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.