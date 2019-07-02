Порошенко назвал «ползучим пророссийским реваншем» признание русского языка в Донбассе

Киев, 2 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «ползучим пророссийским реваншем» предложение сделать русский язык официальным в Донбассе. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, «торговля языком» не даст Киеву никакой выгоды.

«И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым», — написал бывший президент Украины.

Порошенко считает, что главная цель «ползучего реванша» — остановить движение Украины к членству в НАТО и ЕС и возвратить Киев в сферу российского влияния. Также он напомнил о Евроатлантической Хартии, которую разработали украинские дипломаты, юристы и «Европейская Солидарность».

«Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там — четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее глава офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернется под контроль Киева. При этом он выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.

Заявление Богдана прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что житель каждой страны имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Новиков добавил, что при выборе официального государственного языка нужно полагаться на культурный фон граждан, сообщает Газета.ru.

Отметим, что во времена своего президентства Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах и отраслях. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, такое постановление фактически разделило украинцев на две категории и сделало граждан, не говорящих по-украински, «изгоями», ограничив их возможности обучаться, проходить лечение и пользоваться другими социальными услугами.