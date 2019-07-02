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Дуглас Сантос станет футболистом «Зенита» до конца недели

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Дуглас Сантос станет футболистом «Зенита» до конца недели

Санкт-Петербург, 2 июля. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос в ближайшие дни станет футболистом «Зенита».

По словам источника, клубы согласовали сумму трансфера, она составит 11 млн евро, а также ряд бонусов общей суммой до 3,5 млн. Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее ФАН сообщал, что 25-летний бразилец подпишет с петербуржцами контракт на 5 лет с годовой зарплатой в 2,5 млн евро. 

Сантос перешел в «Гамбург» из «Атлетико Минейро» за 6,5 млн евро летом 2016 года. В минувшем сезоне бразилец провел 33 матча во Второй Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Зенит» проиграл мадридскому «Атлетико» борьбу за другого бразильского защитника — Ренана Лоди.

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Автор: Сергей Петров
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