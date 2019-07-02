Посольство РФ в Чехии поможет россиянам в связи с отменой рейсов

Прага, 2 июля. Посольство России в Чехии заявило о готовности оказать необходимую консульскую помощь гражданам, затронутым ситуацией с аннулированием авиасообщения между странами. Об этом рассказали в пресс-службе диппредставительства.

Посольство подтвердило, что чешская сторона аннулировала разрешения на выполнение ряда рейсов российских авиаперевозчиков. По данным дипломатов, в настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран.

«Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую поддержку», — говорится в сообщении.

Тем временем на официальных страницах посольства в социальных сетях Instagram и Facebook появились телефоны горячей линии авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа».

Напомним, во вторник стало известно, что «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика, уточнив, что запланированные на вторник рейсы в столицу Чехии задерживаются на неопределенный срок. Впоследствии гендиректор компании-перевозчика Сергей Скуратов сообщил, что перелеты открыты, но только в Прагу.

О запрете на выполнение полетов заявили и в пресс-службе «Аэрофлота», где уточнили, что чешские власти приняли такое решение несмотря на то, что у перевозчика есть все технические возможности для обеспечения рейсов. В компании заверили, что пассажиры будут доставлены в Прагу и Москву другими рейсами, а также самолетами иных авиакомпаний.

Позже источник в одной из авиакомпаний, летающих в Чехию, сообщил ТАСС, что решение Чехии ограничить полеты российских авиакомпаний связано с тем, что авиационные власти двух государств не смогли договориться и согласовать перелет Czech Airlines из Праги в южнокорейскую столицу по транссибирскому маршруту.

Росавиация собрала экстренное совещание из-за аннулирования рейсов в Чехию. Как пишет «Газета.ru», Минтранс России обвинил власти иностранного государства в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами.