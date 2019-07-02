Зеленский повторно попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина

Киев, 2 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду рассмотреть представление об увольнении Павла Климкина с должности руководителя МИД страны и назначении на нее Вадима Пристайко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Украины в очередной раз обратился к парламенту страны с просьбой немедленно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнении Павла Климкина с должности министра дипломатического ведомства, следует из сообщения команды президента Украины.

Напомним, в середине мая руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин подал заявление об отставке, отметив, что собирается принять участие в досрочных выборах в парламент. 30 мая Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении Климкина, но депутаты не поддержали отставку украинского министра.

В конце прошлого месяца Зеленский раскритиковал работу Климкина на посту министра иностранных дел Украины. По словам главы государства, он вынужден получать информацию о работе руководителя МИД Украины из социальных сетей.

Накануне Зеленский обратился к главе правительства Украины Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за действия, которые противоречат действующему законодательству.