Партизаны и зайцы. Роман Носиков о грузинской перемоге на примере певицы Катамадзе

Грузия продолжает приносить нам пользу в виде новых сведений из области психологии, антропологии и политики.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе в одночасье стала знаменитой. Залогом ее славы стало, правда, не пение (кстати, вполне талантливое), а заявление о том, что она больше не поедет гастролировать в Россию, так как Россия — страна-оккупант.

Потом певица, похоже, убрала пост.

Почему? Скорее всего, потому что у нее уже запланированы концерты в России аж да 2020 года, и звонил менеджер, и его мнение пересилило.

Потом, впрочем, запись снова была восстановлена.

Почему? Скорее всего, потому что у грузинских читателей ее Facebook после исчезновения обещания не выступать в России тоже возникло мнение.

Перед нами идеальная PR-спецоперация, в результате которой главный герой «и зайцев не спас, и с партизанами поссорился». То есть Катамадзе умудрилась практически лишиться концертов в России и связанных с ними гонораров — и одновременно оказалась у сограждан с особо накаленным патриотизмом на подозрении по причине нестойкости позиции.

Проще говоря, перед нами очередная перемога. То есть, простите, «гамарджвеба». Напомню, это особый жанр новости, когда главный герой, движимый национальной спесью, назло русским, а также из жадности самоотверженно достигает результата, обратного успеху.

Хотя кое-чего Катамадзе все же добилась — ее пост прокомментировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и музыкант Юрий Лоза.

«Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики», — отметил Песков.

«Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен. Потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления», — заявил Лоза.

Перевода с джентльменского на русский тут не нужно, и так все ясно.

Движущим мотивом поступков Катамадзе послужило желание понравиться публике. Эта потребность в признании естественна для артистов, певцов, публицистов. Вопрос в том, как далеко мы можем зайти в поисках любви публики, в чем мы готовы с ней соучаствовать и чему в ней потворствовать.

В данном случае за определением далеко ходить не надо. Певица поучаствовала в ненависти к России. Эта ненависть, в свою очередь, прорвалась в нашу вселенную из разрыва между тем, что Россия, по мнению пламенных грузинских патриотов, должна, и тем, что есть в реальности.

То, что «Россия должна», — это догмат, прочно засевший в головах не только пламенных грузинских патриотов, но и, что удивительно, в головах патентованных друзей России. И не только их.

Скажем, Тина Канделаки с уверенностью в своей правоте рассуждает на сайте «Эха Москвы»:

«Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х — за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес».

И действительно. Почему мы ничего не предложили открытой всему новому Грузии, пока та смотрела MTV? Почему мы ограничились такими пустяками, как поставки энергии, открытый для грузинских товаров рынок и миллионы туристов?

Почему не вернули Абхазию и Осетию, а напротив — поставили между Грузией и этими народами своих миротворцев, которых в Тбилиси немедленно назвали оккупантами?

Кстати, не грех напомнить грузинским товарищам, что российские миротворцы — до того как грузинские войска напали на них — находились на своих постах в соответствии с Дагомысскими соглашениями. Они были подписаны Тбилиси не по доброте и не по пьяни, а потому что Грузия в тот момент остро нуждалась в защите от осетин и абхазов. Озлобленных грузинским военным вторжением и в момент подписания соглашений громивших славную грузинскую армию в хвост и в гриву.

Я вот к чему веду.

Тинатин Гивиевна спрашивала, кто виноват, что открытость грузин использовали другие?

Мы.

Если бы мы заставили Грузию добиваться наших туристов, наших рынков и скидок на электроэнергию, а также публично просить о российских миротворцах — то кто знает, быть может Грузия сегодня ценила бы эти одолжения.

Но мы развратили Грузию своей политикой Бесконечного Пряника до такой степени, что пламенные грузинские патриоты полагают свой туристический бизнес, поставку вина и сельскохозяйственной продукции на российский рынок формой благотворительности в наш адрес. Снисхождением до нас — на то время, пока их не заберут в европейский рай, которого они были лишены по нашей же вине.

Россия сделала для Грузии невероятно много, но не позаботилась о том, чтобы это сделанное было справедливо оценено.

Завершить эту статью я хочу цитатой из Лопе де Веги:

«Когда знатная женщина открыла свое чувство человеку безродному, то верх неприличия продолжать ухаживать за другой. И кто не ценит своего счастья, пусть остается дураком».

Это все, что я хотел сказать о джазовых концертах.