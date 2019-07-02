США не подтвердили готовность к встрече с РФ на ПА ОБСЕ

Москва, 2 июля. Власти США не подтвердили готовность встретиться с российскими коллегами на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Люксембурге. Об этом во вторник заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«По парламентской линии все стоит​​​. Пока не подтверждена полноформатная двусторонняя встреча на полях ПА ОБСЕ, которая на этой неделе стартует в Люксембурге», — отметил он, выступая в эфире телеканала Совфеда «Вместе РФ».

По словам сенатора, причиной отсутствия межпарламентского диалога между РФ и США является присутствие в американском конгрессе людей, которые годами строили карьеру на противостоянии России. Косачев не исключил, что это может продолжаться до ноября 2020 года, когда в конгрессе пройдут очередные промежуточные выборы.

Напомним, что 28 июня президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.