США не подтвердили готовность к встрече с РФ на ПА ОБСЕ
Москва, 2 июля. Власти США не подтвердили готовность встретиться с российскими коллегами на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Люксембурге. Об этом во вторник заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
«По парламентской линии все стоит. Пока не подтверждена полноформатная двусторонняя встреча на полях ПА ОБСЕ, которая на этой неделе стартует в Люксембурге», — отметил он, выступая в эфире телеканала Совфеда «Вместе РФ».
По словам сенатора, причиной отсутствия межпарламентского диалога между РФ и США является присутствие в американском конгрессе людей, которые годами строили карьеру на противостоянии России. Косачев не исключил, что это может продолжаться до ноября 2020 года, когда в конгрессе пройдут очередные промежуточные выборы.
Напомним, что 28 июня президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.
Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.