Крупный пожар в ЖК «Солнечный город» в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 2 июня. Крупный пожар на территории ЖК «Солнечный город» на юге Петербурга сняли на видео. Кадры опубликовали очевидцы ЧП.

Жилищный комплекс расположен на проспекте Ветеранов. На кадрах записи, выложенной в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», можно видеть, что территорию комплекса окутали клубы густого черного дыма. По словам авторов записей, возгорание возникло в расположенных на объекте строительных вагончиках, пишут «Невские новости».

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в настоящее время пожар ликвидирован на месте работали два пожарных расчета и восемь человек личного состава.

«Сообщение о пожаре в строящемся доме 173, корпус 5 на проспекте Ветеранов поступило на пульт дежурного в 10.17. На первом этаже здания горел мусор на площади 50 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Сведений о пострадавших в ГУ МЧС не поступало.

Накануне страшный пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. ЧП произошло в квартире на пятом этаже дома №1 на 7-ой Красноармейской улице. В ходе тушения пожарные спасли абсолютно голую девушку, которая выбежала на балкон, пытаясь спастись от огня.

В результате ЧП в квартире полностью выгорела 12-метровая комната. Очевидцы в комментарии газете «Комсомольская правда в Петербурге» заявили, из квартиры якобы выносили погибшего мужчину. Однако в ГУ МЧС эти данные не подтвердили.