Эксперты назвали недостатки полноприводных автомобилей

Москва, 2 июля. Автоэксперты опровергли миф о том, что полноприводные машины не имеют недостатков. Специалисты назвали как плюсы, так и минусы автомобилей категории 4х4.

Как отмечают эксперты, полноприводные машины действительно обладают целым рядом преимуществ. Самым главным плюсом транспортных средств такого рода является высокая проходимость, позволяющая водителю ощущать уверенность на любых дорогах, в том числе и на асфальтовом покрытии низкого качества. Кроме того, грязь, снег и лед чаще всего не становятся препятствиями для владельцев машин категории 4х4.

Среди преимуществ полноприводных автомобилей эксперты Car.ru называют рамную конструкцию, которую имеют многие подобные машины. Также у полноприводных автомобилей обычно просторный салон, обеспечивающий комфорт водителя и пассажиров. А внедорожники 4х4 являются более безопасными за счет, например, хорошей обзорности.

Однако эксперты выделили и несколько ощутимых минусов владения автомобилем с полным приводом. Большая часть таких машин относится к категории внедорожников. Использовать подобное транспортное средство в городе часто неудобно из-за трудностей в поисках подходящего места для парковки.

Еще одним недостатком полноприводных авто является большой расход топлива. Обычно таким машинам требуется около 20 литров бензина на 100 километров что значительно превышает показатели небольших, экономичных автомобилей.

Кроме того, владельцам полноприводных автомобилей приходится выкладывать круглую сумму за техническое обслуживание транспортного средства. Мощный двигатель требует большого объема масла, также масло необходимо для коробки передач, раздаточной коробки и двух мостов. Весьма дорогим является и ремонт полноприводного автомобиля, пишет Planet Today.