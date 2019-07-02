Климкин после конфликта с Зеленским назвал имя своего преемника 

Киев, 2 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал имя своего возможного преемника на посту главы внешнеполитического ведомства.

Заявление дипломата прозвучало в рамках «блиц-интервью» для «Украинских новостей», запись которого доступна на видеохостинге YouTube. Климкин уточнил, что уже в среду начнется его «политический отпуск», а во вторник ему еще предстоит закончить несколько важных дел.

Отвечая на вопрос о преемнике, министр выразил надежду, что после его ухода ведомство возглавит его заместитель Елена Зеркаль.

«Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности», — указал он.

Климкин также прокомментировал конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и привел к его уходу с должности. По мнению дипломата, «история не столько содержательная, сколько эмоциональная». Он указал, что министерство собиралось направить главе государства информацию о нотах, однако Зеленский опередил его со своим заявлением.

Напомним, украинский президент ранее обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Причиной стало то, что Климкин не согласовал с главой государства ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам, задержанным в территориальных водах России в Керченском проливе.

В направленной ноте Москва предложила Киеву задействовать механизмы, которые позволят освободить моряков ВМСУ, не нарушая при этом законодательство РФ. В ответ Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать предложенные Россией условия для освобождения моряков.

Кроме того, президент поставил в упрек министру, что узнает о действиях внешнеполитического ведомства страны из интернета. 1 июля, как сообщает «Газета.ru», глава украинского МИД проинформировал о решении уйти в «политический отпуск».

Отметим, что дипломат впервые попросил об отставке в середине мая. Он также завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. 30 мая президент страны внес в парламент представление об увольнении министра, однако депутаты не поддержали его отставку.