Москва, 2 июля. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая осталась без кистей обеих рук из-за мужа-тирана, рассказала о своей жизни.

Изувеченная мужем-тираном Грачева устроила откровенную фотосессию, как утверждает девушка, «просто для себя». Она позировала в черном нижнем белье и длинном черном жакете без рукавов. На снимках виден протез правой кисти и шрам на месте, где была пришита левая.

«Как раз в эти дни мне начинают делать протез от государства», — сказала Грачева.

Скорее всего, это будет такой же протез, как на фотографиях. Его сделают в России, но с иностранными компонентами.

Пережившая домашнее насилие женщина также пишет с мамой-журналисткой книгу воспоминаний. В ней она расскажет о страшном дне, который разделил ее жизнь на до и после, и как сейчас она живет. Грачева рассчитывает, что ее книга заставит девушек, которые живут с мужьями-деспотами, уйти от них.

«И о протезировании там есть, про Германию, потому что многие люди пишут и спрашивают», — добавила она в беседе с телеканалом «360».

Говоря о личной жизни, Грачева рассказала, что пока свободна, однако ставить крест на этой сфере жизни не собирается. По ее словам, сейчас в планах у нее другие вопросы, например, реабилитация.

В рамках реабилитации жительница Подмосковья стала заниматься дайвингом и уже прошла стадию погружения в бассейн. В дальнейшем она планирует получить специальный сертификат. Также девушка мечтает прыгнуть с парашютом.

Напомним, бывший супруг Маргариты Грачевой в декабре 2017 года вывез ее в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем отвез в больницу и сдался правоохранителям.