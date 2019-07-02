Россияне назвали самые опасные и безопасные города и страны

Москва, 2 июля. Россияне назвали самые безопасные и опасные города и страны для путешествия. Опрос проводил сервис Biletix.

В онлайн-опросе приняли участие 1,8 тысячи пользователей. Эксперты сервиса выяснили, какие регионы России и зарубежные страны российские путешественники считают безопасными и опасными для поездок.

Россияне считают наиболее безопасными местами для поездок Петербург, Ленинградскую область, Москву, Подмосковье и Татарстан. Также в список вошли Краснодарский край и Алтай.

Самыми опасными для путешествий пользователи назвали республики Кавказа, регионы российского юга и мегаполисы. Возглавляет список Дагестан, следом идут Чечня, Москва и Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Примечательно, что российская столица, Подмосковье и Краснодарский край вошли в оба списка.

Что касается зарубежных стран, то россияне считают, что в Финляндии, Норвегии, Испании, Германии и Италии меньше всего опасностей. Среди самых опасных государств для путешествий россияне назвали те страны, где происходит вооруженные конфликты или высок уровень преступности. Среди них — Сирия, Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Судан, Ливия.