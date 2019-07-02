Сирия новости 2 июля 12.30: протурецкиебоевики обстреливают курдов в Алеппо, в Хасаке прогремела серия взрывов

Сирия, 2 июля. Протурецкие боевики обстреливают курдов на севере Алеппо, в Хасаке прогремела серия взрывов, в организации которых подозревают радикалов ИГ1*. Из Дамаска выводят свои отряды «Хезболла». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в южных районах Идлиба.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля у курдской штаб-квартиры и газового завода в Хасаке.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обстреляла курдские расположения на севере Алеппо.

Курды: потеряли двоих бойцов при взрыве на юге Хасаки и обменялись ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Согласно данным ТАСС, шиитская вооруженная милиция «Хезболла» начала вывод своих бойцов из окрестностей Дамаска к границе с Ливаном, большая часть отрядов перемещается в пограничный район Забадани и горной местности Каламун. «Хезболла» выступала в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительственной армии САР с 2012 года и принимали участие во всех основных операциях. Штаб-квартиры группировки размещались у города Эль-Кисва, по которым были нацелены ракетные удары ВВС Израиля. Вчера военные объекты «Хезболлы» были снова атакованы Израилем в Дамаске и Хомсе, в результате чего погибли 15 человек, из которых шесть были мирными жителями.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие, дислоцированные в районе поселка Мареа, обстреляли курдские подразделения у Шейх-Иссы из артиллерии. Курдские источники пока не сообщают о потерях ополчения в этом направлении, как передает новостной портал Step News Agency. В настоящее время два отряда обмениваются ударами. Источник также сообщает о столкновении отряда «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере Алеппо.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба ВВС Сирии продолжили наносить точечные удары по расположениям джихадистов альянса «Тахри аш-Шам» на подступах к городу Маарет ан-Нуман, Маарет-Хурма и Кафр-Саджна, как передает новостное агентство Baladi News. Сведения о потерях среди джихадистов пока что уточняются.

Провинция Хасака

Как сообщает курдский новостной портал ANHA, в Хасаке ночью произошел взрыв. Согласно местным источникам, в районе Заркана города Шри-Каная примерно в 22.00, прогремел мощный взрыв бомбы, заложенной в автомобиле, за рулем которого находился террорист-смертник. Взрыв причинил только материальный ущерб ближайшим магазинам и автомобилям, пострадавших среди мирного населения не было. Курдские отряды внутренней безопасности «Асайиш» оцепили места взрыва. Пока что не известно к какой группировке принадлежал террорист.

На севере провинции в Абу-Расине был подорван автомобиль, припаркованный возле курдской штаб-квартиры, передал Twitter-канал Euphrates Post. Информации о пострадавших у штаба пока не поступало. Два бойца «Асайиш» погибли при взрыве бомбы, заложенной на дороге у газового завода к югу от столицы Хасака. Предположительно, ответственность за все нападения в Хасаке на курдов лежит на боевиках «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)