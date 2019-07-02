Эксперты назвали топ-5 самых дорогих авто на российском рынке в 2019 году

Москва, 2 июля. Автомобильные специалисты провели исследование и составили рейтинг самых дорогих машин на российском рынке по результатам первых пяти месяцев текущего года.

По данным агентства «Автостат», лидером рейтинга стала модель Porsche 911 GT, средняя стоимость которой составляет 13,33 млн рублей. На второй строчке расположился Mercedes-Benz G-класса, который предлагается на рынке за 12,28 млн рублей.

Тройку дорогих автомобилей замыкает также представитель немецкой автопромышленности — Mercedes-Maybach S-класса за 10,15 млн рублей.

Кроме того, эксперты включили в топ-10 самых дорогих автомобилей Mercedes-Benz SL-класса — 9,57 млн рублей, британский Land Rover Range Rover — 9,1 млн рублей, Porsche 911 Carrera — 8,95 млн рублей, Mercedes-Benz S-класса — 8,9 млн рублей, Porsche Panamera — 8,75 млн рублей, а также японские Lexus LS — 8,15 млн рублей и Nissan GT-R — 7,65 млн рублей.

Ранее эксперты агентства «Автостат» представили топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке.