Аксенов рассказал, сколько туристов с Украины приезжали в Крым в 2019 году

Симферополь, 2 июля. Крым за полгода посетили более двух миллионов туристов, рост туристического потока составил 11% по сравнению с показателями 2018 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, всего за шесть месяцев 2019 года полуостров посетили более 2,2 миллиона человек. Глава Крыма также рассказал, сколько туристов приезжали с Украины.

«И еще одна цифра: более 200 тысяч туристов прибыли с Украины», — написал Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что туристический поток вырос на 11% по сравнению с 2018 годом. До этого именно 2018 год считался самым успешным для Крыма по турпотоку.

Аксенов отметил, что 57% всех туристов приехали на полуостров по Крымскому мосту. Речь идет о 760 тысячах транспортных средств, в том числе — около 12,6 тысячи автобусов. По словам Сергея Аксенова, главной задачей властей является четкая координация работы всех ведомств и администраций курортных регионов, организация безопасного и комфортного отдыха гостей.

Как передает RT, единым билетом для поездок в Крым и в обратном направлении с начала возобновления перевозок в 2019 году воспользовались 70,2 тысячи пассажиров. При этом наиболее популярными направлениями поездок стали Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в 2014 году на полуострове состоялся референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. При этом Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.