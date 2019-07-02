Берлин, 2 июля. Немецкий портал Heise обрушился с критикой на международную следственную группу, которая расследует крушение самолета Boeing-777 (рейс MH17).

По словам немецких журналистов, расследование получилось однобоким и политизированным. Следователи сразу же обвинили во всем Россию, хотя при этом в их материалах нет никаких доказательств причастности Москвы к авиакатастрофе 2014 года.

Heise обратил внимание на то, что следственная группа игнорировала все доказательства, представленные российской стороной. Странным кажется и то, что Малайзию включили в группу далеко не сразу, хотя именно ее самолет был сбит и ее граждане погибли.

К слову, сам Куала-Лумпур не спешит заочно возлагать вину на Россию. По словам премьер-министра страны Мохамед Махатхира, следствие с самого начала обвиняло Москву, не предоставляя при этом никаких доказательств.

В июне следственная группа, спустя пять с половиной лет после трагедии, представила, наконец, список подозреваемых. В него попали три россиянина и один гражданин Украины. При этом «доказательной базой» стали устаревшие фотографии из соцсетей и новостные заметки.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что следственная группа опирается на сомнительные источники. Она игнорирует информацию, предоставляемую российскими экспертами, но всегда прислушивается к заявлениям Украины, хотя Киев является предполагаемым виновником авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.