Почти 1,4 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 2 июля. Почти 1,4 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1399 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 381 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1018 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что за сутки в Сирии были восстановлены пять жилых домов, школа и электроподстанция.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев

(2 июля 2019 г.) https://t.co/Jru1QcKnXR pic.twitter.com/Dkgvn7i28E — Минобороны России (@mod_russia) 2 июля 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее представители армии РФ подарили инвалидные коляски офицерам сирийской армии, которые получили тяжелые ранения в боях под Алеппо и теперь не могут передвигаться самостоятельно. При этом медики отметили, что большой вклад внесли военные врачи из России. Лечить пациентов помогают также специалисты из Армении.

1 Организация запрещена на территории РФ.