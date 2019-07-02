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Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

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Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии
Москва, 2 июля. Российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой вошел в состав Американской киноакадемии, присуждающей премию «Оскар».

По данным The Hollywood Reporter, в расширенный состав помимо Дворцевого вошел 841 человек. 50% новых членов — женщины. В частности, в киноакадемию приняли Леди Гагу и Элизабет Мосс.

Как отмечает «Культуромания», Дворцевой известен как автор фильма «Айка». Эта картина вошла в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар» 2019 года. А вот картины Константина Хабенского «Собибор» в списке номинантов не оказалось.

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил провал тем, что с темой Холокоста на «Оскар» в очередной раз идти не стоило.

«Мы снова наступили на те же грабли», — пояснил он в интервью НСН.

По его мнению, обратиться нужно было к картине Кирилла Серебренникова «Лето» или фильму «Довлатов» Германа-младшего.

В начале июня стало известно о решении киноакадемии вручить почетные премии «Оскар» режиссеру Дэвиду Линчу, актеру Уэсу Стади и итальянскому режиссеру Лине Вертмюллер. Награждение пройдет 27 октября, уточняет телеканал RT.

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Автор: Игорь Федоров
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