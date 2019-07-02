«Укртрансгаз» передал эксплуатацию ГТС дочернему предприятию

Киев, 2 июля. Компания «Укртрансгаз» передала полномочия технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своему дочернему предприятию. С 1 июля отвечать за работу ГТС будет специально учрежденная для этого фирма «Оператор ГТС Украины», 100% акций которой принадлежит «Укртрансгазу».

«Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от его добычи и продажи — анбандлингу», — следует из сообщения пресс-службы «Укртрансгаза» на странице в социальной сети Facebook.

По информации компании, юридическое отделение оператора ГТС является неотложным условием для лицензирования независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита голубого топлива по территории Украины.

На сегодняшний день на Украине идет процесс так называемого анбандлинга — разделения компании «Нафтогаз Украины», в состав которой входит «Укртрансгаз», и формирования нового оператора ГТС. Ожидается, что фирма-оператор приступит к работе со следующего года, когда прекратится действие транзитного соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, когда ГТС Украины сможет конкурировать с Россией. По мнению депутата Рады, при условии масштабных работ этого можно будет добиться через «2-3 года».