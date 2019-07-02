Националисты «повесили» в Харькове проголосовавших за проспект имени Жукова депутатов

Киев, 2 июля. Националисты в рамках перфоманса в Харькове повесили у здания городского совета чучела депутатов, проголосовавших за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Харьковский городской совет ранее проголосовал за возвращение проспекту имени советского полководца. Инициативу поддержали 59 депутатов, 13 парламентариев высказались против переименования. Имя Григоренко решили присвоить новой улице.

Как сообщает местное интернет-издание АТН, члены «Национального корпуса» (создан на базе запрещенного в РФ «Азова») установили на площади возле городского совета виселицы, на которых разместили чучела депутатов. Националисты также возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами парламентариев.

Издание предполагает, что таким образом они хотели показать, что намерены вести борьбу с коррупционерами и сторонниками создания в городе так называемой Харьковской народной республики (ХНР).

В полиции журналистам рассказали, что заявлений на проведение акции не было. В ней приняли участие около 30 человек.

Напомним, 2 июня активисты националистических и радикальных партий снесли бюст маршала Жукова. Полиция не стала мешать им, в итоге на месте памятника установили государственный флаг Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал произошедшее движением к «абсолютному, пещерному варварству».

Мэр Харькова Геннадий Кернес впоследствии призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана». Градоначальник напомнил, что именно из-за политики декоммунизации, проводимой Киевом, имя маршала стало политически неугодным на Украине.

Так называемую политику декоммунизации Киев начал проводить после 2014 года. В рамках нее на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, осенью 2017 года Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским».

Кернес впоследствии принял решение восстановить памятник маршалу, а вопрос о смене названия проспекта Жукова вынести на ближайшую сессию Харьковского городского совета.