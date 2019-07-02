Минтранс России прокомментировал ситуацию с отменой рейсов в Чехию

Москва, 2 июля. Министерство транспорта России обвинило чешские авиавласти в нарушении соглашения о воздушном сообщении между Чехией и Россией.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Минтранса России.

Отмечается, что авиавласти России и Чехии продолжают вести переговоры. Транспортное ведомство России рассчитывает, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов из столицы России в Прагу. По информации компании, это случилось из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. Позже стало известно, что «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. Как сообщили СМИ, ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.