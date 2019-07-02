Мужчины рассказали о своих тайных отвратительных привычках

Сан-Франциско, 2 июля. Мужчины в Сети рассказали о своих отвратительных привычках, на тему которых обычно предпочитают не распространяться. Так они прокомментировали просьбу одного из пользователей Reddit.

Обсуждение на платформе открыл комментатор под ником Youknowthatimnot. Он рассказал, что его 24-летний брат сидит в туалете и есть хлопья Lucky Charms, и попросил других мужчин из числа пользователей Reddit рассказать о своих тайных отвратительных привычках.

В ответ на это комментатор Satins_receptionist признался, что часто из-за спешки ему приходится кушать не за столом, а в туалете или даже в душе. По его словам, однажды ему так пришлось есть куриные наггетсы.

Пользователь Huuaaang рассказал, что справлял нужду из окна своей спальни.

«Потому что мне было слишком лень идти в более подходящее место», — объяснился он.

Комментатор LogicReddit отметил, что, прочитав это обсуждение, больше не испытывает отвращения к своим странным привычкам.

«Серьезно. Я был отвратительного мнения о моих привычках, которые, по-видимому, нормальные или менее отвратные, чем некоторые описанные здесь», — поддержал его другой юзер.

Ранее врачи назвали пять утренних привычек, которые мешают избавиться от лишних килограммов. Первое место в списке заняло отсутствие физических нагрузок по утрам. В этот же рейтинг попал утренний кофе с молоком.