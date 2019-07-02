Президент Туниса выписался из госпиталя

Тунис, 2 июля. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси покинул госпиталь, в котором проходил лечение в течение нескольких дней. Об этом сообщил сын главы государства на своей странице в Facebook.

92-летний Эс-Себси выписался из госпиталя 1 июля. По словам сына президента, у главы государства «нормальное здоровье», поэтому вскоре Эс-Себси снова приступит к работе.

Напомним, президента Туниса экстренно госпитализировали 27 июня на фоне резкого ухудшения самочувствия. Позднее некоторые СМИ сообщили о смерти Эс-Себси, однако советник главы государства Фирас Кефраш опроверг эту информацию и рассказал, что президент Туниса находится в критическом состоянии.

Отметим, что в день госпитализации Эс-Себси в столице Туниса прогремели два взрыва. Один из них произошел на центральной улице города возле французского посольства, другой — около Национального антитеррористического управления. Взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника, сообщает Газета.ru. Россияне при взрывах в Тунисе не пострадали. Позднее ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 июля США закрыли посольство в Тунисе для посетителей из-за вероятности новых терактов. Кроме того, посольство рекомендовало американским гражданам не посещать центральные районы столицы Туниса и выполнять распоряжения местных властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.