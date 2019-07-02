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Экономика

СМИ назвали возможную причину ограничения полетов из России в Чехию

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СМИ назвали возможную причину ограничения полетов из России в Чехию

Москва, 2 июля. Уменьшение числа выполняемых отечественным перевозчиком «Аэрофлот» рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва произошло из-за того, что министерства транспорта РФ и Чехии не сумели договориться о частоте полетов национальных авиакомпаний. Об этом сообщил во вторник источник, близкий к руководству авиационной отрасли республики.

По имеющимся данным, суточное число рейсов «Аэрофлот» из российской столицы в Прагу и обратно сокращено с шести до двух.

«Министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться о количестве рейсов национальных авиакомпаний», — передает ТАСС слова источника.

Отмечается, что чешская сторона решила сократить число рейсов «Аэрофлота» после того, как не смогла договориться с российскими коллегами.

Позже источник в одной из авиакомпаний, летающих в Чехию, сообщил ТАСС, что решение Чехии ограничить полеты российских авиакомпаний связано с тем, что авиационные власти двух государств не смогли договориться и согласовать перелет Czech Airlines из Праги в южнокорейскую столицу по транссибирскому маршруту.

Маршруты через Сибирь являются наиболее короткими и бюджетными для многих западных авиакомпаний при перелетах из Европы в Азию. При этом, поскольку иностранные самолеты входят в воздушное пространство РФ, такие рейсы требуют согласования с Москвой.

Ранее сообщалось, что Росавиация собрала экстренное совещание из-за аннулирования рейсов в Чехию.

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Автор: Сергей Петров
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