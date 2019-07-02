Архитекторы назвали лучший дом мира

Вашингтон, 2 июля. Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.

Премия AR House 2019 досталась одноэтажному зданию, построенному по проекту токийского бюро General Design Co. На базе старого фундамента архитекторы разработали новую постройку.

Историческая крыша прежнего дома сохранена. На престижную международную премию в области архитектуры подали более 200 проектов.

В состав жюри вошли такие знаменитые архитекторы, как японец Такэси Хаяцу, норвежцы Манте Кула и Беате Хельмебакк, британец Стивен Тейлор.

Кроме дома в Курасики жюри высоко оценило еще пять проектов от архитекторов из разных стран мира. В пятерке лучших оказались дома из Швеции, Ирландии, Австралии и Китая.

Ранее сообщалось, что после пожара в Нотр-Даме архитекторы начали разрабатывать проект восстановления знаменитого собора. Специалисты архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures представили проект со стеклянной крышей, которая будет собирать солнечную энергию.

Архитекторы предлагают создать на крыше здания общественную ферму, на которой жители Парижа смогут выращивать экологически чистые овощи.