Фонд защиты национальных ценностей провел исследования в Ливии

Триполи, 2 июля. Фонд защиты национальных ценностей провел социологические исследования касательно ситуации в Ливии. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Фонд защиты национальных ценностей в начале года запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Специалисты провели анализ документов, контента СМИ и социальных сетей, опросы, фокус-группы, глубинные интервью, а также экспертные интервью.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов, были проведены 16 фокус-групп. Исследователи провели более 40 экспертных интервью с политиками, представителям силовых структур, предпринимателями и влиятельными людьми страны.

Фонд защиты национальных ценностей уже представил частично обработанные результаты исследования.

Напомним, с 2011 года в Ливии господствует двоевластие. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН, другая — законными властями Ливии, которые признаны многими арабскими странами.

В начале апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, который находится под контролем сил правительства национального согласия. На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерриш Хафтар заявил, что войска ЛНА продолжат боевые действия до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.