Алибасов ответил на новые обвинения и пообещал подать в суд на шоу Шепелева

Бари Алибасова обвинили в срыве съемок программы «На самом деле» на Первом канале. Как рассказал «Собеседнику» участник массовки, продюсер не явился в студию Дмитрия Шепелева, сославшись на плохое самочувствие. Сам Алибасов в комментарии Федеральному агентства новостей заявил, что это ложь, и пригрозил телевизионщикам судом.

По словам зрителя из массовки, в программе «На самом деле» Алибасов должен был пройти проверку на полиграфе и рассказать о своем отравлении. В студии собрались зрители, эксперты, близкие продюсера группы «На-на», а он сам якобы не явился, в последний момент заявив, что плохо себя чувствует.

«Это чушь собачья, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Бари Алибасов. — От этой программы исходит столько лжи, что в голове не укладывается. Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую — или наоборот — перекинули».

Продюсер рассказал, что съемки ток-шоу длились более четырех часов, а еще четыре часа к ним готовились.

«Я до конца досидел на этой программе вчера. Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь. Это был срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Речь шла о моем лечении. Какие-то там умники выставили, что я подстроил свое лечение. Но я четыре недели лечился в больнице. Все это время со мной рядом были мои друзья, Лидия Николаевна Шукшина. Они мои свидетели. Вся клиника — свидетели моего лечения», — заметил продюсер.

Бари Алибасов намерен сегодня подать в суд, чтобы разобраться с создателями ток-шоу «На самом деле».

«Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную. Они утверждают, что я не лечился, а пиарился», — подчеркнул Алибасов.

Он рассказал, что в течение полугода он должен будет посещать врачей, а сейчас он вынужден питаться через соломинку специальным жидким питанием.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Продюсер по ошибке хлебнул жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Химический растворитель оставил ожоги в гортани, пищеводе и желудке Алибасова. Представитель продюсера объяснил инцидент тем, что жидкость в бутылке оранжевого цвета стояла на одной полке с соками, а сам артист плохо видит без очков. Затем родственники Алибасова сообщили, что будут судиться с производителем бытового средства.